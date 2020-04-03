Беглов подписал ряд законов для эффективного противодействия коронавирусу в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал ряд законов для эффективной реализации мер по противодействию распространения нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

По решению Смольного, до 31 марта можно будет направлять средства городской казны на увеличение резервного фонда региона. Они могут быть использованы как для финансирования мероприятий по борьбе с новым коронавирусом, так и для направленных на обеспечение социально-экономической стабильности мерпориятий.

Также 1,1 миллиарда рублей средств ОМС для профилактической медпомощи будут перераспределены на лечение заболеваний в амбулаторных условиях. За счет средств ОМС теперь будет оплачиваться специальная медпомощь при опасных заболеваниях, в том числе для COVID-19.

Также правительство Петербурга получило право устанавливать меры соцподдержки и помощи в условиях режима повышенной готовности или ЧС.

Ранее телеканал "360" сообщал, что Петербург не будут закрывать на карантин. По словам Беглова, принятых ограничительных мер и так достаточно,