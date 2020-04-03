Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован на территории Ливии

Ливийские медики проинформировали о первой смерти пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает местное СМИ RT Arabic со ссылкой на информацию национального центра по контролю за заболеваниями.

Согласно сведениям санитарного ведомства, погибшей является 85-летняя жительница североафриканского государства. Анализы пациентки были направлены в лабораторию посмертно. Результаты теста показали положительный результат на наличие COVID-19.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией на территории Ливии был зафиксирован, согласно официальным данным, 24 марта. По состоянию на второе апреля, в стране выявлено всего десять эпизодов заболевания.

Основной причиной возникновения COVID-19 на территории североафриканской страны является присутствие там сирийских боевиков из Идлиба, которые оказались инфицированы новым типом коронавируса.