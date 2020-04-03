Опубликованы первые результаты тестов потенциальной вакцины от коронавируса
Вирусологи из Соединенных Штатов Америки опубликовали результаты первых доклинических испытаний вакцины от нового коронавируса.
Итоги научной работы были опубликованы на страницах журнала EBioMedicine. Отмечается, что ученые использовали опыт борьбы с вирусами SARS и MERS.
"Оба этих патогенов являются близкими родственниками SARS-CoV-2, а их изучение показало, что один из белков их оболочки, S-белок, важен для формирования иммунного ответа. Можно сказать, что мы заранее знали как нужно бороться с новым вирусом", — отметил Андрея Гамботто, доцент Питтсбургского университета, одна из авторов исследования.
Эксперименты проводились на лабораторных мышах. Вирусологи установили, что возможная вакцина, попадая в организм, провоцирует выработку антител, числа которых хватает, чтобы полностью нейтрализовать вирус.
В настоящий момент ученые ожидают разрешения провести клинические испытания потенциальной вакцины на добровольцах.