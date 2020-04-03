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1:50   3 Апреля 2020
Общество

Глава "Альянса врачей" Васильева задержана за нарушение режима самоизоляции

Глава "Альянса врачей" Васильева задержана за нарушение режима самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов Окуловского района задержали лидера оппозиционного профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву в результате намеренного нарушения мер самоизоляции, принятых в регионе.

Информацию об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой заявление источника в правоохранительных органах. По данным издания, в отношении Васильевой будут предъявлены обвинения по трем статьям КоАП России. 

"На Васильеву будут составлять три административных протокола", — цитирует ФАН слова собеседника. 

Согласно сведениям источника, подопечные главы профсоюзного объединения в настоящее время находятся возле здания районного отдела МВД России. Тем самым, препятствуя законной работе сотрудников полиции.  

Напомним, что ранее в время выполнения "Альянсом врачей" гуманитарного дорожного рейса в город Окуловка представители ГИБДД остановили автомобиль Васильевой. В ходе выяснений обстоятельств выяснялось, что у женщины нет необходимого разрешающего постановления, согласно которому она могла бы передвигаться по территории Новгородской области в режим самоизоляции. Известно, что при Васильевой были только справки, выписанные самим "Альянсом врачей", которые очевидно не соответствовали установленным нормам. 

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Автор: Яна Либерман
#задержание #васильева #альянс врачей

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