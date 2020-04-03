Глава "Альянса врачей" Васильева задержана за нарушение режима самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов Окуловского района задержали лидера оппозиционного профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву в результате намеренного нарушения мер самоизоляции, принятых в регионе.

Информацию об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой заявление источника в правоохранительных органах. По данным издания, в отношении Васильевой будут предъявлены обвинения по трем статьям КоАП России.

"На Васильеву будут составлять три административных протокола", — цитирует ФАН слова собеседника.

Согласно сведениям источника, подопечные главы профсоюзного объединения в настоящее время находятся возле здания районного отдела МВД России. Тем самым, препятствуя законной работе сотрудников полиции.

Напомним, что ранее в время выполнения "Альянсом врачей" гуманитарного дорожного рейса в город Окуловка представители ГИБДД остановили автомобиль Васильевой. В ходе выяснений обстоятельств выяснялось, что у женщины нет необходимого разрешающего постановления, согласно которому она могла бы передвигаться по территории Новгородской области в режим самоизоляции. Известно, что при Васильевой были только справки, выписанные самим "Альянсом врачей", которые очевидно не соответствовали установленным нормам.