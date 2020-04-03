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0:44   3 Апреля 2020
Общество

Провальная самореклама Васильевой закончилась ее задержанием за нарушение самоизоляции

Провальная самореклама Васильевой закончилась ее задержанием за нарушение самоизоляции

Сотрудники полиции задержали автомобили с медицинским грузом на трассе М-11 за нарушение режима самоизоляции.

Глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева организовала акцию по доставке медицинского груза в город Окуловка в Новгородской области. Деньги на покупку средств индивидуальной защиты были собраны в рамках нового социального проекта "Всероссийская медицинская инспекция". Инициатива подразумевает снабжение врачей необходимыми средствами защиты и другими нужными предметами.

Активисты приобрели маски, респираторы, костюмы и другие принадлежности, а утром 2 апреля выдвинулись из Москвы в Новгородскую область. Васильева вместе с единомышленниками собиралась передать гумпомощь медикам больниц Окуловки.

Однако полицейские задержали автомобиль главы "Альянса врачей" на трассе М-11. Участников акции доставили в ОВД Окуловки для составления административных протоколов, а транспортные средства отправили на штрафстоянку. Журналист Илиас Меркури рассказал, что автомобиль арестовали, поскольку у Васильевой отсутствовали какие-либо документы на него. Сама активистка об этом умолчала. Более того, свою невиновность она пытается оправдать наличием специальных справок и пропусков от профсоюза, но есть основание полагать, что "разрешение на нарушение самоизоляции" она выписала себе сама.

ФАН отмечает, что "Альянс врачей" мог задуматься о доставке помощи медикам без личного выезда, учитывая последние события. Собранные деньги можно было просто перечислить в больницу, в местный Минздрав или доверенному лицу. В результате складывается впечатление, что организованная акция была ничем иным как самопиаром.

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Автор: Ирина Большунова
#васильева #самоизоляция #альянс врачей

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