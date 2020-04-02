Беглов заявил об отсутствии планов закрыть Петербург на карантин

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об отсутствии планов ввести на территории города полный карантинный режим в связи с распространением коронавируса.

Информацию об этом глава Северной столицы озвучил в эфире программы "Новый взгляд" на телеканале "78". Беглов уверен, что предпринятые ранее ограничительные меры в области общественной и транспортной безопасности в реальной ситуации являются достаточными. Также губернатор сообщил о намерении Смольного продлить до 30 апреля дистаноционное обучение.