Заключившие соглашение с талибами США не смогли покинуть Афганистан "с поднятой головой"

Десятки военнослужащих, боевиков и мирных жителей продолжают гибнуть в Афганистане, несмотря на мирные договоренности между США и запрещенным в России движением "Талибан".

США и "Талибан" в конце февраля в Катаре заключили первое за 18 лет мировое соглашение. Американцы пообещали сократить свое военное присутствие в Афганистане, а затем в течение 14 месяцев постепенно выводить свои силы и силы союзников по НАТО. Боевики в свою очередь должны отказаться от использования территории страны для нападения на США и другие государства. С момента подписания соглашения не прошло и недели, как Вашингтон нанес авиаудар по талибам, которые атаковали КПП афганских правительственных сил.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что таким образом США хотели продемонстрировать новым "союзникам" свою готовность противостоять беспределу с их стороны. Однако выйти из Афганистана с "поднятой головой" им не удалось, так как свои основные задачи они не выполнили.

"Мало того, что они с теми, с кем воевали заключают соглашение, так еще и американский президент позвонил главному из руководителей «Талибана», чтобы четко определить, как надо действовать", — заявил политолог.

Талибы во время подписания соглашения с США попросили отпустить пять тысяч своих заключенных, но президент Дональд Трамп отказался. Кошкин считает, что глава Белого дома хочет использовать пленных как разменную монету. Таким образом, такие договоренности вряд ли можно считать действительными.