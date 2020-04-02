Деятельность "Альянса врачей" саботирует усилия по борьбе с коронавирусом в РФ

Члены Ассоциации управленцев здравоохранения раскритиковали деятельность главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой. Общественники заявили, что действия Васильевой ставят под угрозу здоровье ее подчиненных и пациентов.

Глава профсоюза "Альянс врачей" на своей странице в Twitter 30 марта объявила о начале сбора денег для покупки средств индивидуальной защиты и их дальнейших поставок в больницы, где якобы наблюдается нехватка СИЗ. Васильева призвала врачей в течение нескольких недель до начала искомой акции отказаться от оказания помощи больным. Глава профсоюза также публиковала различные фейки о дефиците необходимых средств защиты.

В Ассоциации управленцев здравоохранения считают, что действия Васильевой представляют риски не только для жизни и здоровья ее подчиненных, но и пациентов в больницах. Глава "Альянса врачей" игнорирует меры безопасности и профилактики распространения коронавируса. В ситуации, когда людям рекомендуется лишний раз не посещать медицинские учреждения, она собирается засылать туда толпы своих людей с неизвестным статусом по коронавирусу, передает Nation News.