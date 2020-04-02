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23:11   2 Апреля 2020
Общество

Подмосковные власти приняли решение продлить режим самоизоляции в регионе до 1 мая

Подмосковные власти приняли решение продлить режим самоизоляции в регионе до 1 мая

Власти Подмосковья приняли решение продлить режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавируса.

Режим самоизоляции действует в регионе с прошлой недели. Сейчас ведется разработка платформы, на которой можно будет получить специальный пропуск для выхода на улицу по необходимым нуждам.

Жители региона, заразившиеся коронавирусом, но оставшиеся дома на лечении, будут использовать технологии мониторинга местоположения. Об этом сообщает телеканал "360".

Также расширился список лиц, которым обязательно необходимо пройти тест на коронавирус: тем, кто контактировал с больным COVID-2019, людям с диагнозом "внебольничная пневмония". Также сдать анализы понадобиться лицам старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания, а также медработникам, которые имеют риск заболеть вирусом, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (например, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России).

 

 

 

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Автор: Яна Либерман
#подмосковье #самоизоляция #коронавирус

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