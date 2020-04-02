Перенджиев считает, что потери Турции от поддержки ПНС Ливии ударят по Эрдогану

Гибель турецких военнослужащих в рядах боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сильно ударит по позициям Анкары на мировой арене. Такое мнение высказал российский политолог Александр Перенджиев.

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари ранее в ходе брифинга сообщил о гибели турецких наемников во время очередной атаки. Мисмари сообщил, что 20 турецких военнослужащих погибли в результате точечных контрударов по объектам ПНС в Мисурате 31 марта.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" считает, что ситуация в Ливии может серьезно ударить по имиджу Турции на международной арене. Перенджиев убежден, что все происходящее в североафриканской стране при участии Анкары говорит о том, что это была авантюра, которая провалилась. Политолог отметил, что турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану предстоит ответить как минимум за гибель своих солдат, не говоря уже о сирийских наемниках, которых Турция переправляет в Ливию, передает ФАН.