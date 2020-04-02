Осташко: "Эхо Москвы" должно понести жесткое наказание за публикацию фейков о COVID-19

Распространение фейковой информации должно наказываться штрафами на сумму от миллиона рублей, заявил главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко.

"Эхо Москвы" на сайте оренбургского отделения опубликовали статью, в которой рассказали о недоказанном случае вспышки "неизвестной болезни" в исправительной колонии №8. После публикации материала осуществлялась проверка, которая не подтвердила эту информацию.

Осташко заявил, что действующий закон о фейковых новостях очень мягкий, а наказания за нарушения не соответствуют их общественной опасности. Он отметил, что после трех предупреждений издание, распространяющее недостоверную информацию должно быть закрыто. Он считает, что только так можно бороться с ложью, которую транслируют журналисты "Эха Москвы".

Журналист предлагает ввести систему штрафов за фейковые новости от "миллиона рублей" и поднимать их пропорционально охвату аудитории. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.