Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Осташко: "Эхо Москвы" должно понести жесткое наказание за публикацию фейков о COVID-19

Осташко: "Эхо Москвы" должно понести жесткое наказание за публикацию фейков о COVID-19

 Росгвардейцы продолжают разъяснять москвичам важность мер самоизоляции

Росгвардейцы продолжают разъяснять москвичам важность мер самоизоляции
Турецкая агрессия в адрес Ливии осталась незамеченной европейскими странами

Турецкая агрессия в адрес Ливии осталась незамеченной европейскими странами

 Мэр Москвы заявил, что вводить в столице пропускной режим для передвижений пока не нужно

Мэр Москвы заявил, что вводить в столице пропускной режим для передвижений пока не нужно
Гумпомощь для США может перерасти в «российский лэнд-лиз»

Гумпомощь для США может перерасти в «российский лэнд-лиз»

 Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию

Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию
Осташко: "Эхо Москвы" должно понести жесткое наказание за публикацию фейков о COVID-19

Осташко: "Эхо Москвы" должно понести жесткое наказание за публикацию фейков о COVID-19

 Росгвардейцы продолжают разъяснять москвичам важность мер самоизоляции

Росгвардейцы продолжают разъяснять москвичам важность мер самоизоляции
Турецкая агрессия в адрес Ливии осталась незамеченной европейскими странами

Турецкая агрессия в адрес Ливии осталась незамеченной европейскими странами

 Мэр Москвы заявил, что вводить в столице пропускной режим для передвижений пока не нужно

Мэр Москвы заявил, что вводить в столице пропускной режим для передвижений пока не нужно
Гумпомощь для США может перерасти в «российский лэнд-лиз»

Гумпомощь для США может перерасти в «российский лэнд-лиз»

 Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию

Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию
21:46   2 Апреля 2020
Общество

Осташко: "Эхо Москвы" должно понести жесткое наказание за публикацию фейков о COVID-19

Осташко: "Эхо Москвы" должно понести жесткое наказание за публикацию фейков о COVID-19

Распространение фейковой информации должно наказываться штрафами на сумму от миллиона рублей, заявил главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко.

"Эхо Москвы" на сайте оренбургского отделения опубликовали статью, в которой рассказали о недоказанном случае вспышки "неизвестной болезни" в исправительной колонии №8. После публикации материала осуществлялась проверка, которая не подтвердила эту информацию.

Осташко заявил, что действующий закон о фейковых новостях очень мягкий, а наказания за нарушения не соответствуют их общественной опасности. Он отметил, что после трех предупреждений издание, распространяющее недостоверную информацию должно быть закрыто. Он считает, что только так можно бороться с ложью, которую транслируют журналисты "Эха Москвы".

Журналист предлагает ввести систему штрафов за фейковые новости от "миллиона рублей" и поднимать их пропорционально охвату аудитории. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#эхо москвы #фейк #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...