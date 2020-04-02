Росгвардейцы продолжают разъяснять москвичам важность мер самоизоляции

Сотрудники вневедомственной охраны и военнослужащие соединения Центрального округа Росгвардии продолжают проводить разъяснительную работу с москвичами о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За минувшие сутки Росгвардия провела разъяснительную работу почти с 1,5 тысячи жителей столицы. Всего с начала профилактической акции сотрудники и военнослужащие ведомства проинформировали более десяти тысяч граждан.

Росгвардейцы уделяют особое внимание пожилым гражданам, призывая их воздерживатся от выхода из дома без надобности, а также снизить число социальных контактов. В ходе беседы росгвардейцы вручают гражданам информационные памятки с номерами телефонов медицинских учреждений и социальных служб, обращая внимание пожилых граждан на возможность воспользоваться помощью волонтеров.

Также росгвардейцы по-прежнему выполняют задачи по охране общественного порядка в Москве и обеспечению общественной безопасности в штатном режиме. Весь личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты. При несении службы сотрудники ведомства соблюдают необходимые профилактические меры.