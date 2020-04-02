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21:06   2 Апреля 2020
Общество

Альшевских: распространение фейков о коронавирусе в СМИ должно жестко наказываться

Альшевских: распространение фейков о коронавирусе в СМИ должно жестко наказываться

Наказания для СМИ, которые публикуют недостоверные сведения о COVID-19, должны быть максимально строгими, считает депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Вспышка коронавируса привела к появлению в Сети большого количества фейковых новостей о COVID-19. Ложные сведения распространяют не только обычные граждане, но и известные СМИ.

Роскомнадзор получил запрос от Генеральной прокуратуры РФ о привлечении к административной ответственности "Эха Москвы". Радиостанцию обвиняют в распространении заведомо ложных данных о коронавирусе.

Любое СМИ, вне зависимости от его статуса, должно нести ответственность за публикацию фейковых новостей о коронавирусной инфекции в рамках действующего законодательства, считает Альшевских.

"Мы рассмотрели поправки буквально на прошедшем заседании, и там серьезно увеличена сумма штрафов для СМИ - от полутора до трех миллионов рублей", - рассказал корреспонденту "Народных новостей" Альшевских.

Создание панических волнений среди населения с помощью распространения ложных сведений недопустимо. Если СМИ не пугают огромные штрафы, нужно прибегать к более жестким мерам и закрывать их, заявил депутат.

"Эхо Москвы" привлекало внимание сотрудников прокуратуры ранее. Политолог Валерий Соловей в эфире радиостанции озвучил ложные данные о количестве заболевших коронавирусом и погибших от этой опасной инфекции, обвинив власти в занижении официальной статистики. Меры в отношении распространяющего недостоверную информацию СМИ примет Генпрокуратура.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#фейки #альшевских #коронавирус

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