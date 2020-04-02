Опрос ВЦИОМ показал ответственное отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Россияне активно следуют правилам профилактики для того, чтобы обезопасить жизни своих близких, это следует из опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, две трети граждан РФ (70%) решили полностью ограничить контакты с окружающими. Более половины россиян (61%) тщательно соблюдают правила гигиены на фоне эпидемии коронавируса.
Опрос показал, что каждый пятый (21%) носит респиратор или медицинскую маску. Еще 15% россиян активно проветривают помещения и проводят в них дезинфекцию.
Данные ВЦИОМ также свидетельствуют о том, что граждане стремятся поддерживать иммунитет посредством употребления витаминных комплексов и специальных лекарств.
Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.