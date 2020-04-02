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 Мэр Москвы заявил, что вводить в столице пропускной режим для передвижений пока не нужно

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20:49   2 Апреля 2020
Общество

Беглов призвал петербургских врачей использовать весь накопленный опыт в борьбе с COVID-19

Беглов призвал петербургских врачей использовать весь накопленный опыт в борьбе с COVID-19

Правительство Петербурга создаст рабочую группу для борьбы с коронавирусной инфекцией на базе центра Алмазова, рассказал глава города Александр Беглов.

Губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделился, что в это объединение уже вошли ведущие практики и ученые. Главой рабочей группы стал директор центра Алмазова, академик Евгений Шляхто.

Беглов также уточнил, что Санкт-Петербург славится сильной медициной. Медучреждения Северной столицы и ее исследовательские центры годами накапливали опыт и воспитывали выдающихся специалистов.

Губернатор призвал собрать все наработки "в один кулак", чтобы дать эпидемии отпор. По словам Беглова, Петербургу нужна мощная цифровая система учета всех заболевших и ответственная маршрутизация инфицированных с разными диагнозами.

Губернатор Петербурга Александр Беглов приказал максимально информировать всех петербуржцев старше 65 лет о запрете посещения общественных мест и массовых мероприятий, а также о предоставлении социальной поддержки во время карантина. Соответствующее поручение он дал после визита в больницу имени Боткина 28 марта.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.

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Автор: Ирина Большунова
#санкт-петербург #беглов #коронавирус

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