Беглов призвал петербургских врачей использовать весь накопленный опыт в борьбе с COVID-19

Правительство Петербурга создаст рабочую группу для борьбы с коронавирусной инфекцией на базе центра Алмазова, рассказал глава города Александр Беглов.

Губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделился, что в это объединение уже вошли ведущие практики и ученые. Главой рабочей группы стал директор центра Алмазова, академик Евгений Шляхто.

Беглов также уточнил, что Санкт-Петербург славится сильной медициной. Медучреждения Северной столицы и ее исследовательские центры годами накапливали опыт и воспитывали выдающихся специалистов.

Губернатор призвал собрать все наработки "в один кулак", чтобы дать эпидемии отпор. По словам Беглова, Петербургу нужна мощная цифровая система учета всех заболевших и ответственная маршрутизация инфицированных с разными диагнозами.

Губернатор Петербурга Александр Беглов приказал максимально информировать всех петербуржцев старше 65 лет о запрете посещения общественных мест и массовых мероприятий, а также о предоставлении социальной поддержки во время карантина. Соответствующее поручение он дал после визита в больницу имени Боткина 28 марта.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.