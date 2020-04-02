Принятые в Петербурге меры в связи с коронавирусом продлятся до 30 апреля

Принятые в Санкт-Петербурге меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции будут продлены в городе до 30 апреля, сообщил губернатор Александр Беглов.

Губернатор Северной столицы принял решение продлить карантинные меры, введенные 30 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса в Петербурге. До этого режим самоизоляции действовал до 5 апреля включительно.

Выходить из дома на улицу петербуржцам разрешается только по уважительной причине, например, для похода в магазин или аптеку. Покидать квартиры также можно для прогулки с собаками и выноса мусора.