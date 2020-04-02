Глава ФЗНЦ потребовал от американских соцсетей прозрачно обозначать правила блокировки
Глава ФЗНЦ Александр Малькевич призвал гигантов Сети сделать правила блокировки ресурсов прозрачными. Но для большей эффективности перевести свои ресурсы для работы с россиянами на территорию РФ.
Структуру, отвечающую за мониторинг фейков в Сети, необходимо создать в России. Это особенно актуально в период, когда население получает большую часть информации из социальных сетей. Об этом в беседе с корреспондентом издания "ПолитЭксперт" рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.
Ранее сербский портал "Восток.rs", опираясь на материалы телеканала RT, опубликовал статью, посвященную годовщине агрессии НАТО в конце 90-х. Американская соцсеть Facebook заблокировала официальную страничку сервиса. Однако благодаря возмущению аудитории блокировку пришлось снять.
Малькевич считает, что такими действиями американцы лишь очередной раз доказали, что реальная информация о преступлениях НАТО и США им не нужна.
“Мы все помним историю о том, как генсек НАТО приехал в Белград с лекцией и начал рассказывать, что НАТО бомбило Югославию для их блага", — вспоминает глава ФЗНЦ.
По мнению политика, в настоящее время растет поколение, которое опирается на информацию из проамериканских ресурсов. И возможно, вскоре нас ждет будущее, в котором молодые люди не знают реальных фактов, уверен эксперт.
Весь мир страдает от фейковой информации, которую допускают Facebook, Twitter и Google, поэтому необходимо требовать, чтобы компании четко обозначали правила блокировки. Особенно это важно в условиях активного распространения коронавируса.
Малькевич считает, что после победы над коронавирусом нового типа необходимо создать спецструктуру, задача которой будет заключаться в отслеживании фейков. Наша страна должна потребовать от мировых соцсетей прозрачности в своих действиях, чтобы избежать впредь заболеваний "информационным вирусом".