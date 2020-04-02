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20:15   2 Апреля 2020
Политика

Турецкая агрессия в адрес Ливии осталась незамеченной европейскими странами

Турецкая агрессия в адрес Ливии осталась незамеченной европейскими странами

Европейский союз продолжает игнорировать агрессию Анкары на территории Ливии. Гражданин Турции опубликовал в соцсети Twitter публикацию, на которой зафиксирован пуск ракеты, предположительно, выпущенной турецкими ВМС по городу Аль-Аджилят.

Некоторое время назад радикалы так называемого Правительства национального согласия Ливии загрузили в Сеть снимки "дрона Ливийской национальной армии", чем скомпрометировали своих кураторов из Анкары. "Беспилотным летательным средством" оказался реактивный снаряд, выпущенный с турецкого судна.

Накануне началась миссия ЕС IRINI, основная цель которой заключается в контроле за соблюдением оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций в североафриканском государстве и отслеживании перемещений по воздуху и морю. Однако Евросоюз никак не отреагировал на произошедшую ситуацию. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Сам факт присутствия турецкого фрегата в ливийских водах является нарушением, поскольку это вторжение на территорию другой страны без согласования с властями.

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Автор: Василий Пименов
#евросоюз #турция #политика #ливия

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