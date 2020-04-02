Депутат Вострецов призвал полностью соблюдать распоряжения президента по коронавирусу

Правительство России поступило грамотно, оперативно приняв меры по борьбе с COVID-19, считает депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Эксперт отреагировал на сегодняшнее обращение российского лидера Владимира Путина к нации, уточнив, что власти активно работают над тем, чтобы остановить рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Путин, по мнению депутата, акцентировал внимание на безопасности граждан.

Президент, по словам Вострецова, также позаботился о том, чтобы россияне не потеряли работу. В беседе с Федеральным агентством новостей депутат уточнил, что распоряжение российского лидера должно быть обязательно выполнено.

"Если надо посидеть дома и не выходить без особой необходимости на улицу, значит, так и будем поступать. Каждому из нас сейчас нужны терпение, организованность, дисциплина и позитивный настрой", — добавил Вострецов.

Президент РФ в ходе своего обращения к гражданам 2 апреля заявил, что подписал указ об оплачиваемых выходных до конца текущего месяца. Власти продлили режим самоизоляции для снижения риска распространения коронавируса.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.