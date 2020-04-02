Мэр Москвы заявил, что вводить в столице пропускной режим для передвижений пока не нужно
Необходимости вводить пропускной режим для передвижений по Москве на сегодняшний день нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник также отметил, что режим самоизоляции в Москве, введенный 30 марта, будет контролироваться с помощью современных технологий.
Также Собянин напомнил, что ограничения, введенные столичными властями для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 1 мая.
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время своего обращения к нации 2 апреля объявил выходные до 30 апреля включительно. Это необходимо для сдерживания распространения коронавируса на территории РФ. Также президент отметил, что соответствующим указом расширил полномочия губернаторов, дав им право принимать необходимые в регионах меры для борьбы с коронавирусом.