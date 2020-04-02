Гумпомощь для США может перерасти в «российский лэнд-лиз»

1 апреля 2020 года в Нью-Йорке приземлился российский военный самолет с гуманитарной помощью на борту. Ан-124 доставил в США аппараты ИВЛ, медицинские маски, и другие средства индивидуальной защиты.

«Сейчас осуществляется общий осмотр груза, без вскрытия упаковок. Это — совершенно стандартная процедура. У экипажа самолета — 14 человек — были очень быстро проверены паспорта», — сообщал ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту Джона Кеннеди.

По его словам, разгрузка прошла без лишних формальностей и задержек. Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта и, по мнению ученых, до сих пор не достигла своего пика. В Соединенных Штатах, по данным Всемирной организации здравоохранения, самое большое число зараженных в мире — 228 727 человек. Распространяется вирус по экспоненте — то есть, за равные промежутки времени число инфицированных удваивается.

Первые договоренности о сотрудничестве между Россией и США в борьбе с пандемией наметились еще на экстренном саммите большой двадцатки. Встреча лидеров G20 впервые состоялась в режиме онлайн, в формате видео-конференции 26 марта 2020 года. Затем последовал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, они обсуждали три самые насущные темы: цены на углеводородные энергоносители, развитие российско-американских отношений и, конечно же, коронавирус. Тогда же главы стран договорились, что Россия поставит в Штаты гуманитарную помощь, за которую, однако, последние заплатят.

Западные СМИ представили целый ряд трактовок стратегии Владимира Путина в отношениях с Соединенным Штатами. Трампу они пророчат новую волну критики, а Путину приписывают «ловкий дипломатический маневр».

«Эта поставка, вероятно, вызовет разногласия среди критиков Трампа, которые заявляли, что Путин продемонстрирует жест доброй воли в качестве ловкого маневра и использует его, чтобы добиться отмены санкций против России за вмешательство в американские выборы в 2016 году», — пишет издание The Guardian.

Политолог, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров отметил, что предложение помощи пострадавшему государству в политике дело обычное — жест вежливости. При этом он подчеркнул, что от помощи могут отказаться, но Дональд Трамп этого делать не стал.

«Самолет встречали сотрудники ФЕМА, это организация, которая была создана в свое время для того, чтобы помогать исполнительной власти в условиях катастроф и кризиса. У нее очень существенный бюджет, казалось бы, должна быть эта организация наполнена всем необходимым, но, как оказалось, даже у такой мощной организации не хватает необходимых ресурсов», — рассказал эксперт «Политике сегодня».

Он добавил, что американское правительство впервые за долгие года продемонстрировало то, что видит ценность сотрудничества с Россией и намерено его продолжать.

«США и Россия и раньше помогали друг другу в кризисное время. Страны будут и дальше оказывать гуманитарную помощь друг другу в условиях кризиса и будут это делать без сомнения», — сказано на официальном сайте Правительства США.

Такие слова американских коллег в адрес России означают, что в отношениях между странами не просто «тронулся лед», мы видим серьезные предпосылки того, что будут достигнуты серьезные договоренности, убежден Петров. Они помогут и решить вопрос с санкциями, и много других вопросов в области российско-американских отношений, отметил американист.

Пока же мир продолжает борьбу с коронавирусом, а отдельные страны поддерживать друг друга. Российская помощь Соединенным Штатам может серьезно расшириться.

«Эта помощь может быть расширена. Это будет своего рода лэнд-лиз медицинской помощи Америке, но уже российский ленд-лиз», — предположил Петров.

2 апреля 2020 года самое больше число заболевших новым коронавирусом зафиксировано в США, где заразились 228 727 человек, из них 5 373 скончались, а 10 280 человек выздоровели. В России число заболевших увеличилось до 3 548 человек, 31 заболевший скончался, а 248 вылечились. Также 2 апреля президент Владимир Путин вновь обратился к россиянам и объявил, что нерабочая неделя продлевается до 30 апреля с сохранением заработной платы. Он призвал жителей страны сохранять спокойствие и соблюдать все меры предосторожности, которые можно найти на сайте Минздрава или ВОЗ.