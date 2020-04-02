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Глава ФЗНЦ потребовал от американских соцсетей прозрачно обозначать правила блокировки

Глава ФЗНЦ потребовал от американских соцсетей прозрачно обозначать правила блокировки

 Депутат Вострецов призвал полностью соблюдать распоряжения президента по коронавирусу

Депутат Вострецов призвал полностью соблюдать распоряжения президента по коронавирусу
Турецкая агрессия в адрес Ливии осталась незамеченной европейскими странами

Турецкая агрессия в адрес Ливии осталась незамеченной европейскими странами

 Мэр Москвы заявил, что вводить в столице пропускной режим для передвижений пока не нужно

Мэр Москвы заявил, что вводить в столице пропускной режим для передвижений пока не нужно
Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию

Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию

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19:40   2 Апреля 2020
Политика

Эксперты не видят конструктива в большинстве критики процедуры голосования по поправкам

Эксперты не видят конструктива в большинстве критики процедуры голосования по поправкам

Процедура внесения поправок в Конституцию РФ не противоречит международной практике и соответствует рекомендациям организаций мира, заявили эксперты Ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

Организация представила доклад об аспектах процедуры. Авторы во главе с представителем СПЧ при президенте России Александром Бродом уверены, что критика — проявление желания быть в "солидарности" с иностранными противниками укрепления российского суверенитета, пишет "Московский комсомолец".

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #голосование #конституция

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