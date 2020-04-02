Эксперты не видят конструктива в большинстве критики процедуры голосования по поправкам

Процедура внесения поправок в Конституцию РФ не противоречит международной практике и соответствует рекомендациям организаций мира, заявили эксперты Ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

Организация представила доклад об аспектах процедуры. Авторы во главе с представителем СПЧ при президенте России Александром Бродом уверены, что критика — проявление желания быть в "солидарности" с иностранными противниками укрепления российского суверенитета, пишет "Московский комсомолец".