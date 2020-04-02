Юрист Соловьев призвал защитить русский язык от оскорблений на законодательном уровне

Изменения в Конституции РФ позволят законодателю воспользоваться правом ввести уголовную ответственность за оскорбление русского языка, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Эксперт уверен, что сейчас многие в своих интересах пытаются оправдывать унижение русского языка. Он также назвал такие попытки недопустимыми.

Соловьев уверен, что поправки в главный закон страны позволят на законодательном уровне создать уголовно-правовую защиту русского языка вместе с государственным гимном, символикой и флагом. Это воспрепятствует деятельности тех, кто хочет оскорбить его в собственных интересах.

"Больших трудов от законодателя это не потребует. Тем более если внесённая поправка в Основной закон страны, в которой русский язык признаётся языком государствообразующего народа, будет одобрена людьми", — поделился он в беседе с NEWS.RU.

Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" представила доклад, который посвящен правовым и организационным аспектам процедуры голосования по поправкам к Конституции РФ. Команду авторов доклада возглавил член СПЧ Александр Брод.