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19:39   2 Апреля 2020
Политика

Сирийский боевик подтвердил информацию о 2000 долларах гонорара за войну в Ливии

Сирийский боевик подтвердил информацию о 2000 долларах гонорара за войну в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) провела допрос захваченного в плен сирийского наемника ПНС Ливии из Идлиба. 23-летний сириец рассказал, почему отправился в Ливию, чтобы воевать на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

По словам молодого человека, он попал в Ливию в числе наемников из второй волны, которую отправила Турция. Отправиться воевать на стороне ПНС Ливии ему порекомендовал двоюродный брат, который предложил за это 2 тысячи долларов. Пленник рассказал, что думал об этом около недели и согласился, хотя изначально ехать в Ливию не хотел.

"Брат пришел и соблазнил деньгами, но не дал их на руки. После этого мы вместе поехали к точке сбора наемников в Джандарис, там к тому моменту было уже более 1500 сирийцев, готовящихся к отправке в Ливию", — рассказывает наемник.

В пункте сбора сириец пробыл около двух недель, а затем их повезли в аэропорт Турции, откуда перебросили в Ливию, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН). 128-й пехотный батальон ЛНА захватил его в плен 25 марта.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #лна #пнс ливии

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