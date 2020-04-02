"Дружбу" между странами Евросоюза пошатнула пандемия коронавируса

Больницы России и Германии показали высокую готовность к борьбе с коронавирусом, однако такой подготовки не наблюдается в других странах Европы.

Огромное количество стран испытывает сложности из-за нависшей над миром угрозы COVID-19. Многие попросту были не готовы к пандемии вируса. Его появление указало на то, что не во всех медучреждениях европейских государств есть необходимое для пациентов оборудование.

Зараженным коронавирусной инфекцией нужны аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как показала статистика, это оборудование есть далеко не везде.

Россия владеет как минимум 40 тысячами ИВЛ, то есть на 100 тысяч пациентов приходится порядка 27,3 штуки. Власти РФ уже заказали свежие партии оборудования, которое поступит в больницы уже до конца текущего года. Такими мерами не могут похвастаться США, где на 100 тысяч человек приходится 18,8 ИВЛ, пишет Федеральное агентство новостей.

ФРГ также имеет необходимое для борьбы с пандемией оборудование: в этой стране Евросоюза присутствует 25 тысяч ИВЛ на 83 миллиона человек, то есть 28,7 аппарата на 100 тысяч населения. Однако в других европейских странах статистика не настолько положительная. Это свидетельствует о том, что не все страны ЕС были готовы к вспышке вируса на своей территории. Смертность в государствах Евросоюза стремительно растет, а его члены, судя по всему, забыли о данных друг другу обещаниях о поддержке.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.