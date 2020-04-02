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19:11   2 Апреля 2020
Россия

Коронавирус отсрочил отставку Орлова

Коронавирус отсрочил отставку Орлова

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке. Он сослался на результаты социологических исследований, которые провели «ряд профессиональных компаний».

«Мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации, для того чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора. И на основе этого я написал заявление об отставке», — заявил политик.

Вопрос об отставке Орлова рассматривался уже на протяжении нескольких месяцев, рассказал «Политике Сегодня» заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

«Нужно признать, что ситуация в Архангельской области непростая, речь идет о социальной и политической напряженности, которая была в регионе на протяжении последнего года. <…> Можно предположить, что, если бы не ситуация с эпидемией, эта отставка состоялась бы немного раньше. Так что сейчас это решение нельзя считать следствием эпидемии, здесь другие причины», — отметил эксперт.

Депутат Госдумы от региональной группы по Архангельской области Ольга Епифанова согласна, что кадровые перестановки назрели:

«Уже полтора года жители региона ждут снятия губернатора. В регионе экономические проблемы, слабая кадровая политика и множество других нерешенных вопросов».

Коронавирус отсрочил отставку Орлова

По мнению Шаповалова, сейчас Архангельской области нужен не антикризисный менеджер в привычном понимании, а слаженная команда, которая умеет принимать решения, отталкиваясь от особенностей региона. Об этом также заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.

Игорь Орлов занял пост губернатора Архангельской области в 2012 году. В 2015 году политик досрочно подал в отставку, попросив у президента разрешения баллотироваться вновь. Путин назначил Орлова врио губернатора.

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Автор: Роман Самойлов
#путин #архангельск #орлов

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