Коронавирус отсрочил отставку Орлова

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке. Он сослался на результаты социологических исследований, которые провели «ряд профессиональных компаний».

«Мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации, для того чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора. И на основе этого я написал заявление об отставке», — заявил политик.

Вопрос об отставке Орлова рассматривался уже на протяжении нескольких месяцев, рассказал «Политике Сегодня» заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

«Нужно признать, что ситуация в Архангельской области непростая, речь идет о социальной и политической напряженности, которая была в регионе на протяжении последнего года. <…> Можно предположить, что, если бы не ситуация с эпидемией, эта отставка состоялась бы немного раньше. Так что сейчас это решение нельзя считать следствием эпидемии, здесь другие причины», — отметил эксперт.

Депутат Госдумы от региональной группы по Архангельской области Ольга Епифанова согласна, что кадровые перестановки назрели:

«Уже полтора года жители региона ждут снятия губернатора. В регионе экономические проблемы, слабая кадровая политика и множество других нерешенных вопросов».

По мнению Шаповалова, сейчас Архангельской области нужен не антикризисный менеджер в привычном понимании, а слаженная команда, которая умеет принимать решения, отталкиваясь от особенностей региона. Об этом также заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.

Игорь Орлов занял пост губернатора Архангельской области в 2012 году. В 2015 году политик досрочно подал в отставку, попросив у президента разрешения баллотироваться вновь. Путин назначил Орлова врио губернатора.