Песков опроверг слова Трампа о переговорах Путина с Эр-Риядом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о переговорах Владимира Путина с Эр-Риядом.

По словам Пескова, такого разговора между Россией и Саудовской Аравией в последнее время не было.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал твит, где написал, что пообщался по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В разговоре принц рассказал Трампу о состоявшихся телефонных переговорах с Владимиром Путиным.

Из-за твита Трампа цена за баррель нефти марки Brent поползла вверх, пишут эксперты.