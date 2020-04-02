Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Коронавирус отсрочил отставку Орлова

Коронавирус отсрочил отставку Орлова

 "Дружбу" между странами Евросоюза пошатнула пандемия коронавируса

"Дружбу" между странами Евросоюза пошатнула пандемия коронавируса
Песков опроверг слова Трампа о переговорах Путина с Эр-Риядом

Песков опроверг слова Трампа о переговорах Путина с Эр-Риядом

 Клинцевич: Россия успешно устраняет тяжелые последствия пандемии

Клинцевич: Россия успешно устраняет тяжелые последствия пандемии
Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию

Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию

 Китайские СМИ объяснили позицию России в нефтяной войне

Китайские СМИ объяснили позицию России в нефтяной войне
Коронавирус отсрочил отставку Орлова

Коронавирус отсрочил отставку Орлова

 "Дружбу" между странами Евросоюза пошатнула пандемия коронавируса

"Дружбу" между странами Евросоюза пошатнула пандемия коронавируса
Песков опроверг слова Трампа о переговорах Путина с Эр-Риядом

Песков опроверг слова Трампа о переговорах Путина с Эр-Риядом

 Клинцевич: Россия успешно устраняет тяжелые последствия пандемии

Клинцевич: Россия успешно устраняет тяжелые последствия пандемии
Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию

Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию

 Китайские СМИ объяснили позицию России в нефтяной войне

Китайские СМИ объяснили позицию России в нефтяной войне
18:57   2 Апреля 2020
Политика

Песков опроверг слова Трампа о переговорах Путина с Эр-Риядом

Песков опроверг слова Трампа о переговорах Путина с Эр-Риядом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о переговорах Владимира Путина с Эр-Риядом.

По словам Пескова, такого разговора между Россией и Саудовской Аравией в последнее время не было.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал твит, где написал, что пообщался по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В разговоре принц рассказал Трампу о состоявшихся телефонных переговорах с Владимиром Путиным.

Из-за твита Трампа цена за баррель нефти марки Brent поползла вверх, пишут эксперты.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#путин #трамп #саудовская аравия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...