Фейки либеральных СМИ о «краже личных данных» приводят к распространению коронавируса

Либеральные СМИ в России помогают коронавирусу в распространении на территории Москвы, публикуя ложь о работе приложения по контролю за инфицированными больными, находящимися на карантине.

Количество заразившихся новым коронавирусом Covid-19 в России растет. По состоянию на 2 апреля число инфицированных составило 3548 человек, из них 2475 — в Москве. Правительство столичного города разработало ряд мер, чтобы снизить темпы распространения вируса. Одной из таковых стало создание специального мобильного приложения, направленного на контроль за больными, которые находятся на принудительной изоляции. Подобные меры вызвали недовольство либеральных СМИ, увидевших в этом попытку «устроить тотальную слежку» и «похитить личные данные».

«Приложение опаснее коронавируса»

Либеральное издание «Дождь» 1 апреля опубликовало материал под названием «Мэрия выпустила приложение для слежки за больными коронавирусом. И, кажется, оно опаснее самого вируса».

В статье журналисты «Дождя» опираются на мнение Владислава Здольникова — бывшего IT-консультанта признанного в России иноагентом ФБК и лично Алексея Навального. По мнению IT-специалиста, мэрия Москвы решила устроить «тотальную слежку» за столичными жителями с помощью созданного приложения «Социальный мониторинг». Здольников отметил, что приложение обладает возможностью получать доступ к сведениям о местоположении абонента, фото и видео, звонкам, пульсометру, данным на устройстве, настройкам Bluetooth и Wi-Fi, активным сервисам и сетевым подключениям.

Здольников ранее совершал «подробный разбор» данного приложения, в котором уверял, что для распознавания лиц используется сервис identix.one, передающий фотографии в эстонскую юрисдикцию и на серверы, расположенные в Германии. А информация со смартфонов без шифрования оказывается на серверах мэрии, что является нарушением закона о личных данных.

Формулировка «Дождя» о том, что приложение «кажется опаснее самого вируса» лишь добавила словам Здольского веса. Однако выяснилось, что информация, на которую опирался IT-специалист и либеральное СМИ — ложь.

«Нет смартфона — мэрия предоставит»

Приложение «Социальный мониторинг» на первоначальном этапе должно функционировать для двух групп лиц: находящихся на принудительном карантине и инфицированных коронавирусом. При этом сбор данных осуществляется только с их письменного согласия. В качестве необходимой меры в рамках борьбы с распространением инфекции данные геолокации позволят выявить нарушения режима самоизоляции. Маршруты следования людей, нарушивших карантин, не выстраиваются. Приложение будет оповещать органы лишь о точке нахождения абонента в данный момент с привязкой к постоянному месту жительства.

Доступ к камере смартфона и создание фотографий необходимо приложению для проверки соблюдения карантина, на случай попытки передачи смартфона другому лицу. Распространяемая Здольским информация о передаче фотографий на зарубежные сервера identix.one — ложь. Приложение использует лишь алгоритмы эстонского сервиса, а получаемые данные будут отправляться на российские сервера, исключая возможность завладеть ими извне.

Отсутствие попытки кражи личных данных подтверждает и тот факт, что любому зараженному, у которого в распоряжении нет смартфона, правительство Москвы его предоставит на время прохождения карантина. Об этом на «Эхо Москвы» сообщил руководитель Департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко. На выданных смартфонах априори не будет никаких личных данных инфицированных людей.

Либеральные СМИ на страже коронавируса

Шумиху по поводу «тотальной слежки» подхватили и другие оппозиционные СМИ. «Открытые медиа» Михаила Ходорковского также положились на непроверенные слова Здольникова, чтобы растиражировать информацию о стремлении мэрии следить за жителями в период самоизоляции и использовать в дальнейшем их данные по своему усмотрению. Либеральное издание уделило особое внимание реакции людей на выложенное в Google Play приложение.

«За несколько часов пользователи снизили оценку приложения до минимальной, после чего оно пропало из открытого доступа», — выделено в статье «Открытых медиа» жирным шрифтом.

Такое внимание к данному аспекту неудивительно, ведь руководитель другой организации Ходорковского «Открытой России» Анастасия Буракова, через созданное олигархом СМИ «МБХ медиа» растиражировала жалобу в Роскомнадзор с требованием приложение удалить. Либеральные СМИ сделали все необходимое, чтобы полезное нововведение, которое может спасти от заражения сотни и даже тысячи человек, было заблокировано.

Меры правительства Москвы направлены на строгое соблюдение карантина в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией и не преследуют иные цели. Либеральные СМИ намеренно используют ситуацию с антикоронавирусными мерами для создания шумихи и критики власти, наплевательски относясь к безопасности граждан в столь сложных обстоятельствах. Попытки оппозиционных изданий выставить мэрию Москвы «похитителем личных данных» лишь способствуют нарушению режима самоизоляции людей, подверженных панике, и распространению коронавирусной инфекции в столице.