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18:34   2 Апреля 2020
Политика

Клинцевич: Россия успешно устраняет тяжелые последствия пандемии

Клинцевич: Россия успешно устраняет тяжелые последствия пандемии

"Новая газета" активно пытается нагнетать панику вокруг ситуации с коронавирусом, но эта противозаконная деятельность не останется безнаказанной, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Скандально известная "Новая газета" пытается запугать россиян, распространяя фейки о ситуации с коронавирусом в стране. Журналисты то пишут о тяжких условиях труда медиков, то раздувают слухи о дефиците защитных средств и предметов первой необходимости. Эти фейки, как заявил в беседе с iReactor член Совета Федерации Франц Клинцевич, "Новой" с рук не сойдут. 

По словам сенатора, "Новая" распространяет фейки, отрабатывая политический заказ, связанный с тем, что кризис, который должен обвалить экономику России, фактически обходит государство стороной. Своими действиями Россия опередила проблему, благодаря чему сейчас успешно справляется с последствиями кризиса.

Клинцевич подчеркнул, что за распространение фейков и попытки посеять панику СМИ должны нести серьезную ответственность, от которой "Новая газета" и подобные ей СМИ уйти не смогут. Сенатор уточнил, что речь идет об уголовной ответственности. 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #клинцевич #новая газета #коронавирус

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