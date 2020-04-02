Китайские СМИ объяснили позицию России в нефтяной войне 

Россия, в экономике которой цены на нефть играют важную роль, не собирается идти на уступки в ценовой войне, развязанной Саудовской Аравией, и у нее на это есть сразу несколько причин.

В ситуации с противостоянием России и Саудовской Аравии на мировом рынке нефти в четверг разбиралось китайское издание Sohu.

Ценовая война, как говорится в материале, началась после того, как Саудовская Аравия в ответ на отказ России еще больше сократить объемы нефтедобычи пригрозила залить рынки дешевой нефтью, увеличив свою добычу и снизив стоимость экспортной нефти. В результате этого «безумного шага» саудитов цены на нефть на мировом рынке рухнули ниже 30 долларов за баррель и Россия несет из-за этого большие убытки. Однако она не только не соглашается пойти на компромисс с Эр-Риядом, но даже заявляет о готовности продолжать ценовую войну.

Одной из причин такой неуступчивости Москвы китайское издание называет бесстрашие и непоколебимость русского народа.

«Русские никогда никого не боялись, будь то англичане или американцы. Если даже США не могут усмирить Россию, то что уж говорить о Саудовской Аравии. Россия не ведется на ее провокации, она вообще не рассматривает ее как соперника. — говорится в материале.

Второй причиной упрямства Москвы издание называет тот факт, что Россия является одной из трех крупнейших нефтедобывающих стран на планете, не уступая по объему нефтедобычи Саудовской Аравии, и себестоимость производства российской нефти ненамного выше производства саудовской нефти – ниже 20 долларов за баррель.

«Даже при цене 30 долларов за баррель России все равно не будет в убытке. Кроме того, Россия и некоторые страны имеют фиксированные закупочные цены на нефть, при этом российская экономика диверсифицирована, так что она сможет продержаться два-три года», — пишет автор материала.

При этом он отмечает, что в самой Саудовской Аравии, экономика которой очень сильно зависит от нефтяных доходов, ситуация совсем не такая благополучная. В идущей ценовой войне победит тот, кто продержится до конца, а у России и «вес» больше и сил больше, чем у саудитов, поэтому Москва и не снижает цены на нефть вслед за Эр-Риядом, наращивая при этом объемы добычи сырья в попытке благодаря низким ценам захватить новые рынки сбыта.

Еще одной причиной Москвы не сдаваться автор называет ее желание «потопить» американских производителей сланцевой нефти, которые в последнее время бросили вызов и Саудовской Аравии и России, став, благодаря новейшим технологиям добычи, крупнейшими производителями в мире.

В сложившейся ситуации Россия может воспользоваться низкими ценами на нефть, чтобы вернуть себе захваченную американцами долю рынка и самостоятельно устанавливать цены на углеводороды. Возможно, и Саудовская Аравия преследует эти цели.

Вне зависимости от того действуют ли Москва и Эр-Рияд заодно или по-отдельности, пишет издание, американская промышленность сильно страдает от ведущейся ими ценовой войны, так как производство сланцевой нефти в Штатах является очень дорогим – более 40 долларов за баррель, и уже сейчас нефтяные компании США работают в долг. Если война затянется, сланцевая промышленность в Штатах рухнет, производители обанкротятся, и доминирующие позиции на мировом рынке вернуться к России и Саудовской Аравии, которые поделят между собой рыночную долю США.