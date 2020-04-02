Гаспарян рассказал, как Венедиктов использует пандемию для откоса сына от армии
Политолог Армен Гаспарян прокомментировал скандал вокруг сына главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, который, по версии ряда СМИ, "откосил от армии".
Ранее СМИ неоднократно сообщали о попытках Венедиктова-младшего откосить от армии. Сперва все представлялось таким образом, что сын журналиста проживает за границей. Позднее в социальной сети "ВКонтакте" один из клиентов кальянной "Гамачная №1" пожаловался на бармена, которым, как выяснилось позднее, оказался сын Венедиктова. О том, что сын российского журналистам проживает в Москве, также говорили многочисленные штрафы за нарушение ПДД.
В интервью журналистам Nation News политолог, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян отметил, что в ближайшем будущем улучшения ситуации не предвидится, в том числе с семейством Венедиктовых.
"Чуда с положительным знаком от "золотой молодежи" я не жду, и другим не рекомендую, потому как тему эту быстренько "замылят", благо коронавирус формирует повестку", — отметил Гаспарян.
Напомним, ранее журналисты Федерального агентства новостей сообщали о том, что 19-летний сын главреда радиостанции "Эхо Москвы" поступил на очную форму обучения в РЭУ имени Плеханова по направлению "Гостиничное дело". По версии редакции ФАН, учебу сын журналиста использует лишь как еще один способ не проходить срочную службу в армии.