Президент Путин подвел итоги первых недель режима самоизоляции в России

Российский лидер во время своего обращения к гражданам рассказал об итогах нерабочей недели и ситуации с коронавирусом, распространение которого удалось замедлить благодаря режиму самоизоляции.

Ситуация с распространением коронавируса в России меняется, в различных регионах она складывается по-разному, отметил Путин в ходе обращения к нации.

Президент отметил, что в регионах РФ разная плотность населения. Есть несколько субъектов РФ, где уже есть угроза для жизни людей. Один из таких проблемных регионов - Москва, где пока переломить ситуация с распространением коронавируса не удается.

Однако есть регионы, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. По словам Путина, там достаточно локальных решений.