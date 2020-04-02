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17:48   2 Апреля 2020
Политика

Президент Путин подвел итоги первых недель режима самоизоляции в России

Президент Путин подвел итоги первых недель режима самоизоляции в России

Российский лидер во время своего обращения к гражданам рассказал об итогах нерабочей недели и ситуации с коронавирусом, распространение которого удалось замедлить благодаря режиму самоизоляции.

Ситуация с распространением коронавируса в России меняется, в различных регионах она складывается по-разному, отметил Путин в ходе обращения к нации. 

Президент отметил, что в регионах РФ разная плотность населения. Есть несколько субъектов РФ, где уже есть угроза для жизни людей. Один из таких проблемных регионов - Москва, где пока переломить ситуация с распространением коронавируса не удается.

Однако есть регионы, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. По словам Путина, там достаточно локальных решений.

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Автор: Яна Либерман
#путин #регионы #коронавирус

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