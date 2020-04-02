Два города в Саудовской Аравии закрываются на фоне ситуации с коронавирусом

Саудовская Аравия 2 апреля объявила о введении круглосуточного комендантского часа в Мекке и Медине для борьбы с распространением коронавируса.

Исключения будут сделаны для жизненно важных отраслей, удовлетворяющих базовые нужды граждан. Автомобилистам разрешат перевозить не более одного пассажира в салоне транспортного средства, сообщает Reuters.

Ряд регионов в Мекке и Медине полностью заблокирован. Во вторник власти Саудовской Аравии в своем обращении попросили мусульман отложить подготовку к хаджу на фоне ситуации с COVID-19.