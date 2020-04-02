Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин назначил врио Архангельской области Цыбульского

Путин назначил врио Архангельской области Цыбульского

 Путин: главы субъектов РФ смогут самостоятельно определять меры по борьбе с коронавирусом

Путин: главы субъектов РФ смогут самостоятельно определять меры по борьбе с коронавирусом
Президент Путин подвел итоги первых недель режима самоизоляции в России

Президент Путин подвел итоги первых недель режима самоизоляции в России

 Два города в Саудовской Аравии закрываются на фоне ситуации с коронавирусом

Два города в Саудовской Аравии закрываются на фоне ситуации с коронавирусом
Сатановский рассказал о провале нефтяной игры Саудовской Аравии против РФ

Сатановский рассказал о провале нефтяной игры Саудовской Аравии против РФ

 Переговорами с Россией американцы пытаются спасти свой сланец

Переговорами с Россией американцы пытаются спасти свой сланец
Путин назначил врио Архангельской области Цыбульского

Путин назначил врио Архангельской области Цыбульского

 Путин: главы субъектов РФ смогут самостоятельно определять меры по борьбе с коронавирусом

Путин: главы субъектов РФ смогут самостоятельно определять меры по борьбе с коронавирусом
Президент Путин подвел итоги первых недель режима самоизоляции в России

Президент Путин подвел итоги первых недель режима самоизоляции в России

 Два города в Саудовской Аравии закрываются на фоне ситуации с коронавирусом

Два города в Саудовской Аравии закрываются на фоне ситуации с коронавирусом
Сатановский рассказал о провале нефтяной игры Саудовской Аравии против РФ

Сатановский рассказал о провале нефтяной игры Саудовской Аравии против РФ

 Переговорами с Россией американцы пытаются спасти свой сланец

Переговорами с Россией американцы пытаются спасти свой сланец
17:42   2 Апреля 2020
Политика

Два города в Саудовской Аравии закрываются на фоне ситуации с коронавирусом

Два города в Саудовской Аравии закрываются на фоне ситуации с коронавирусом

Саудовская Аравия 2 апреля объявила о введении круглосуточного комендантского часа в Мекке и Медине для борьбы с распространением коронавируса.

Исключения будут сделаны для жизненно важных отраслей, удовлетворяющих базовые нужды граждан. Автомобилистам разрешат перевозить не более одного пассажира в салоне транспортного средства, сообщает Reuters.

Ряд регионов в Мекке и Медине полностью заблокирован. Во вторник власти Саудовской Аравии в своем обращении попросили мусульман отложить подготовку к хаджу на фоне ситуации с COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#саудовская аравия #мекка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...