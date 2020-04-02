Путин назначил врио Архангельской области Цыбульского

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Президент России Владимир Путин принял отставку главу Архангельской области Игоря Орлова. На должность временно исполняющего обязанности губернатора глава государства назначил губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

О своем решении уйти с поста архангельского главы Орлов сообщил журналистам. В своем обращении к гражданам политик поблагодарил всех жителей Архангельской области "за возможность возглавлять регион". Объясняя свой уход с поста, Орлов сказал, что решение было принято на основе результатов социологических опросов, которые были проведены в регионе.

Должность губернатора Архангельской области Игорь Орлов занимал с 2012 года.