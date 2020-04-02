Президент РФ поручил установить особый порядок передвижения лиц и транспорта в регионах

Президент России Владимир Путин распорядился ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств. Исключение подразумевается только для межрегиональных перевозок.

Регионы по распоряжению Путина должны установить особый порядок передвижения лиц и транспорта. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно документу, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса в регионе, власти субъектов РФ должны разработать и реализовать комплекс мер, установив порядок передвижения лиц и транспортных средств, за исключением транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки.

В четверг, 2 апреля президент России Владимир Путин объявил в стране выходные до 30 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции. Заработная плата будет сохранена.