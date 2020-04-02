Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию

За последние сутки от коронавируса в США скончались 1243 человека. Предыдущий антирекорд «поставила» Италия. Но вводить карантин повсеместно американские власти пока не стремятся: закрыли только штаты Вашингтон, Мэриленд и Вирджинию, поскольку именно там проживает американская политическая элита.

А Нью-Йорк, в котором инфицированных более 80 тысяч, вероятно, никто закрывать не собирается. Губернатор штата Эндрю Куомо даже позвал медиков из других регионов страны на помощь «Большому яблоку».

«Я прошу вас, всех тех, у кого пока нет коронавирусного кризиса, приехать помочь нам: мы должны дать возможность тем, кто работает по 12 часов, отдохнуть», — сказал господин Куомо.

По данным издания The Hill, в стране с крупнейшей экономикой мира почему-то не хватает тестов на новую коронавирусную инфекцию, в аптеках нет элементарных средств индивидуальной защиты, таких как маски и перчатки. Почему в стране с ВВП более 21 триллиона долларов медики в спешке решают, кому жить, а кому нет: аппаратов ИВЛ не хватает на всех с внебольничной пневмонией?

Проблема состоит в том, что федеральные власти не смогли оперативно отреагировать на единичные случаи заражения. В первую очередь, из-за частной медицины, уверен эксперт РИСИ Илья Кравченко.

«Мы видим, что частная медицина приводит к плачевным последствиям. Когда в принципе люди без страховки не могут позволить себе лечение, не говоря уже о тестах», — констатировал собеседник агентства.

Сделала свое дело и американская бюрократия. Решения правительства в США проходят несколько уровней согласования, добавляет американист Юрий Рогулев. Федеральное устройство Штатов делится на два уровня: федеральный и региональный.

«Вводить карантин на всей территории страны — значит, вводить режим ЧС во всех штатах. Это сложный политический и конституционный вопрос. И вообще взаимоотношения руководства страны со всеми штатами они довольно сложные. <..> Об эпидемии [в США] стали говорить после того, как она несколько недель уже развивалась. Но что можно было сделать президенту? Он не обладает абсолютно никакой властью. Он не может свои указом вводить какие-либо меры — он должен согласовать их с Конгрессом. Это достаточно длительный процесс», — объясняет эксперт.

Автономность американских штатов оборачивается низкой мобильностью медицины: лицензию на врачебную деятельность можно получить только в одном штате. Врачу, работающему в Массачусетсе, почти невозможно пройти практику в Нью-Йорке.

Близкую к катастрофической ситуацию можно было предотвратить, считают журналисты издания Politico. До инаугурации Трампа при Белом доме работала специальная группа, которая проводила учения по срочной мобилизации страны. Своеобразная игра, в ходе которой вскрывались болевые точки всех сфер общественной жизни и разрабатывалась экстренные меры поддержки экономики.

Первоначально эксперты обратили внимание на быстрое распространение вируса H9N2, то есть птичьего гриппа, который стремительно разносился по континентам. И представили, что могло бы произойти в Америке, если бы до нее добралась пандемия.

30 сотрудников администрации Трампа участвовали в «игре», однако большинство из них уже не работают в Белом доме. Их уволили. По политическим соображениям, считает старший научный сотрудник института США и Канады Александра Филиппенко.

«Все, что делал президент Обама, для Трампа – это как красная тряпка для быка. Если бы эта рабочая группа продолжила работать, то они наверняка надавили бы на Белый дом раньше. И наверняка ситуация была бы лучше. Специалисты не по своей воле ушли, это было связано с тем, что президент Трамп не принимал наследие президента Обамы», — поделилась с «Политикой Сегодня» Филиппенко.

Рогулев полагает, что увольнение команды вирусологов было не критичным для страны. Сейчас в США много компетентных мировых специалистов по вирусологии и эпидемиологии. Особенно в университете Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг обстановки с COVID-19.

«Этими специалистами круг не ограничивается. Сфера вирусологии развита в Соединенных Штатах. Специалисты знают, как надо себя вести, [дело здесь не в специальной группе]», — добавляет Рогулев.

При всех минусах и печальных последствиях пандемия может сыграть на руку действующему президенту и прибавить ему очков на грядущих выборах. Для Трампа важно лишь показать, как правительство и республиканская партия контролируют чрезвычайную ситуацию. Насколько успешно американская экономика пройдет испытание COVID-19.

«Когда врачи говорили, что ситуация опасная, он говорил, что нет — страна будет открыта к Пасхе. Пасхальные службы обязательно пройдут, и будет много народу. Это заявление он сделал с абсолютной уверенностью. Ему важно показать, что американская экономика не остановится», — говорит Филлипенко.

На сегодняшний день США первые по количеству зараженных. Наихудшая ситуация складывается в Нью-Йорке, а также в близлежащем штате Нью-Джерси. Пока контролируют обстановку местные власти: регионы вводят собственные ограничения. Так, например, в Западной Виргинии запрещены любые операции, включая аборты, а во Флориде с пятницы местным жителям запрещено выходить на улицу.