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17:19   2 Апреля 2020
Политика

Глава Коми уходит в отставку

Глава Коми уходит в отставку

Глава Республики Коми Сергей Гапликов заявил, что уходит в отставку.

Об этом он сообщил в четверг, 2 апреля. По его словам, он самостоятельно принял такое решение.

"Мое обращение сегодня было направлено президенту России. Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений", — заявил он в ходе обращения к жителям республики.

Гапликов был главой Коми с 2015 года, одержав победу на выборах с большим отрывом от конкурентов. Ранее сообщалось, что в отставку 2 апреля подал глава Архангельской области Игорь Орлов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#отставка #коми #гапликов

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