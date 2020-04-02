Глава Коми уходит в отставку

Глава Республики Коми Сергей Гапликов заявил, что уходит в отставку.

Об этом он сообщил в четверг, 2 апреля. По его словам, он самостоятельно принял такое решение.

"Мое обращение сегодня было направлено президенту России. Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений", — заявил он в ходе обращения к жителям республики.

Гапликов был главой Коми с 2015 года, одержав победу на выборах с большим отрывом от конкурентов. Ранее сообщалось, что в отставку 2 апреля подал глава Архангельской области Игорь Орлов.