Путин: важно сохранить рабочие места и доходы россиян

Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к нации сообщил, что очень важно сохранить рабочие места и доходы граждан. В случае улучшения ситуации с распространением коронавируса количество нерабочих дней будет сокращено.

Президент России попросил россиян не пренебрегать требованиями правительства и рекомендациями специалистов. Он пообещал, что власти продолжат принимать меры в борьбе с коронавирусом и действовать на опережение.

На сегодняшний день зафиксировано 2548 случаев заражения, 235 человек выздоровели. Актуальная информация о коронавируса размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Ежедневно сведения о заболевших и выздоровевших обновляется. Напомним, власти Китая сообщили о вспышке коронавируса в конце декабря 2019 года.