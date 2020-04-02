Второе обращение Путина к народу. Главное

Владимир Путин 2 апреля обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса. Президент пообещал, что власти продолжат действовать на опережение, и призвал граждан объединиться и ответственно отнестись к происходящему.

Глава государства решил сделать нерабочими днями все дни месяца. И подчеркнул: на этот период необходимо сохранить рабочие места с выплатой работникам зарплаты.

«С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. Если ситуация позволит, выходные, продлённые сейчас до 30 апреля, уменьшим», — сказал Путин.

Полномочия субъектов РФ и их глав будут расширены: определять меры, необходимые для регионов, будут местные власти.

«Регионы сами будут принимать решение — какой режим вводится у них в соответствии с указом Президента», — отметил президент.

Пик мировой эпидемии еще не пройден. В России ситуация по распространению коронавируса неравномерная: в некоторых регионах не зарегистрировано ни одного случая (Чукотский ОА, Камчатский край, Республики Алтай и Тыва, Карачаево-Черкессия, Ингушетия), а есть и такие, в которых уже сложилась «плохая ситуация». Например, Москва. Поэтому где-то ограничения будут жесткими, а где-то достаточно локальных, считает президент.

Глава государства поблагодарил всех, кто работает в нерабочую неделю, но особо отметил труд медработников, держащих оборону от наступающей эпидемии.

Нерабочая неделя действительно была необходимой мерой: по словам президента, она помогла выиграть время для борьбы с инфекцией и мобилизировать ресурсы здравоохранения. Поспособствовала работе на опережение и самоизоляция. Вовремя принятые меры позволили не допустить вспышки в школах и детсадах, а также оградить пенсионеров, основную группу риска при коронавирусе, от тяжелой болезни.

Президент заключил обращение к народу важной просьбой:

«Граждане России, прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и врачей. Уверен, мы и дальше будем действовать так же согласованно, надёжно и, самое главное, на опережение»

Решение о нерабочей неделе Путин озвучил еще 25 марта: планировалось, что большинство россиян останутся дома с 30 марта до 5 апреля. Это было первое обращение президента по ситуации с коронавирусом. Тогда же было озвучено решение поднять сумму больничного до уровня МРОТ, предоставить кредитные каникулы тем, чей доход уменьшился более чем на 30% и ряд мер по поддержке бизнеса.