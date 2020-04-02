Путин начал обращение к гражданам, посвященное ситуации с COVID-19 в России

Президент России Владимир Путин начал обращение к гражданам страны, посвященное ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции в России.

Второе обращение президента также как и первое посвящено ситуации с COVID-19 в стране. Онлайн-трансляция трансляция доступа в YouTube.

Ранее Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Москва, Московская область и Санкт-Петербург усилили ограничения в нерабочую неделю. В настоящее время в России зафиксировано 3548 случаев заражения COVID-19. Вся актуальная информация приводится на сайте стопкоронавирус.рф.