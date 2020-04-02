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 Путин: главы субъектов РФ смогут самостоятельно определять меры по борьбе с коронавирусом

Путин: главы субъектов РФ смогут самостоятельно определять меры по борьбе с коронавирусом
Два города в Саудовской Аравии закрываются на фоне ситуации с коронавирусом

Два города в Саудовской Аравии закрываются на фоне ситуации с коронавирусом

 Президент РФ поручил установить особый порядок передвижения лиц и транспорта в регионах

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16:56   2 Апреля 2020
Политика

Путин начал обращение к гражданам, посвященное ситуации с COVID-19 в России

Путин начал обращение к гражданам, посвященное ситуации с COVID-19 в России

Президент России Владимир Путин начал обращение к гражданам страны, посвященное ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции в России.

Второе обращение президента также как и первое посвящено ситуации с COVID-19 в стране. Онлайн-трансляция трансляция доступа в YouTube. 

Ранее Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Москва, Московская область и Санкт-Петербург усилили ограничения в нерабочую неделю. В настоящее время в России зафиксировано 3548 случаев заражения COVID-19. Вся актуальная информация приводится на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #политика #коронавирус

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