Сомнительное высказывание Брюсселя по последнему указу президента Российской Федерации относительно крымской земли формирует антироссийскую повестку европейских СМИ. Об этом заявил ведущий научный работник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранным гражданам владеть земельными участками на территории полуострова Крым, а также Астраханской и Калининградской областей. Однако президентский указ не запрещает иностранцам иметь недвижимость в этих регионах.

Брюссель увидел в этом попытку "принудительной интеграции" Крыма. Об этом сообщило издание "Экономика сегодня".

Крымчане заметили, что высказывание Евросоюза является бессмысленным, потому что у Российской Федерации нет необходимости в признании указов Путина как по этому, так и по любому другому региону РФ.

По словам Федорова, подобным образом Брюссель напоминает государствам о коллективной позиции Европейского союза относительно полуострова, о которой страны Европы начинают постепенно забывать. Здесь имеет место и информационная подоплека, потому что с помощью таких высказываний формируется повестка европейских средств массовой информации, нацеленная против Российской Федерации.