Россия оседлала гиперзвук на зависть Китаю

У России сейчас есть три типа гипервуковых ракет: комплекс «Кинжал», который уже принят на вооружение, а также «Циркон» и «Авангард», которые проходят секретные испытания. Это не помешало Поднебесной усомниться в наличии гиперзвукового оружия у России. Китайское издание Sohu сделало вывод: ракету «Циркон» никто никогда не видел, а значит ее не существует.

Новая эпоха

В 1346 году на севере Франции армия английского короля Эдуарда III впервые применила на поле боя порох. Им заряжали бомбарды – примитивные пушки, которые стреляли камнями. Изобретение пороха и его применение в военном ремесле положило начало новой эпохе ведения войны. Аналогом такой революции в наше время служит гиперзвуковое оружие – ракеты, которые летят по непредсказуемой для гипотетического противника траектории.

На гиперзвуковой скорости различные аппараты летали и раньше. Например, межконтинентальные баллистические ракеты могут достичь скорости в 6000 метров в секунду, летят они примерно в 20 раз быстрее звука. В чем особенность современного гиперзвукового оружия объяснил «Политике Сегодня» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.

«Здесь важна технология управления ракетой на таких скоростях. Баллистические ракеты тоже летают быстро, но они летают по баллистической траектории, не маневрируют особо. <…> Мы научились управлять этими объектами, научили боеголовки летать по непредсказуемым траекториям», — отметил эксперт.

Этот аспект делает российские гиперзвуковые ракеты очень неудобной целью для противовоздушной и противоракетной обороны условного противника. Если у обычной баллистической ракеты можно просчитать курс и сбить ее, то курс ракеты «Циркон» или «Кинжал» просчитать очень трудно, что делает ее почти неуловимой для вражеских ПРО.

У США сейчас есть неплохая система противоракетной обороны, отметил Леонков. Американские ракеты могут перехватывать цели на дальности до 120 километров и тоже летают на гиперзвуковой скорости. Но чтобы такими силами сбить один «Циркон», понадобится около 20 новейших американских ракет.

Совершенно секретно

Китайское издание Sohu пишет, что Россия никогда не показывала ракету «Циркон», а это значит, что ее не существует. То же самое говорится и про «Авангард»:

«Несмотря на то, что люди видели установку для запуска и пусковую трубу, они не видели саму гиперзвуковую ракету "Авангард". Поэтому мы можем сомневаться даже в существовании этой ракеты».

Сомнения издания объясняются очень просто – Китай не может создать аналогичную технологию у себя, считает военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск РФ Сергей Хатылев.

«Это просто словоблудие. "Кинжал" уже заступил на боевое дежурство, уже четыре полка перевооружили под него. "Циркон" и "Авангард" находятся на стадии испытаний. Когда они пройдут все технологические процессы, их примут на вооружение и вопросов, я думаю, не останется. Уверяю вас, все работы продолжаются и испытания проводятся», — заверил Хатылев.

Подобным заявлением об отсутствии у России гиперзвуковых новейших ракет китайское издание проявляет полную некомпетентность, согласен с коллегой Леонков.

«Когда проходят испытания таких ракет, на них же не приглашают СМИ, публику, чтобы все открыто снимали все процессы. Испытания идут под грифом "секретно". Показать испытания ракеты условному противнику – просто сделать ему подарок. Когда сами китайцы испытывали свои ракеты DF-17, у них вообще там было молчание. Странно, что автор материала про это не написал», — удивился военный эксперт.

На фоне возможностей «Циркона» еще более опасным оружием представляется российский комплекс «Сармат». Алексей Леонков объяснил, что если в остальных случаях речь идет об одной ракете, то «Сармат» запускает в воздух 10–15 боеголовок, которые будут лететь к своим целям по сложным траекториям и не пересекаться.

В аналитическом обзоре журнал The National Interest пишет, что США не имеет шансов против «Сармата» — у страны всего 30 противоракет, в эффективности которых сомневаются даже американские эксперты.