«Литературная газета» и «ОККО» запускают детский проект «Сказки на ночь»

В условиях пандемии коронавируса и самоизоляции принадлежность человека к мировой культуре важна как никогда, говорится в заявлении редакции "Литературной газеты", которая запускает проект #сказкананочь.

Коронавирус вступил в поединок не только с человеком, но и с мировой цивилизацией в целом. Именно сейчас, когда можно побыть дома среди любимых книг, музыки и фильмов – именно принадлежность к мировой культуре важна как никогда. "Мы все должны быть солидарны друг с другом, думать друг о друге, помогать", - говорится в заявлении издания.

"Литературная газета" совместно с Всероссийским движением школьников и онлайн-кинотеатром "ОККО" запускает проект #сказкананочь, в рамках которого известные писатели, актеры и общественные деятели будут читать сказки для детей, которые сейчас лишены возможности выходить на улицу.

Принять участие в проекте согласились Сергей Шаргунов, Вадим Степанов, Алексей Варламов, Денис Драгунский, Дарья Донцова, Алексей Сальников, Ирина Хакамада, Сергей Кургинян и другие.

Желающие прочитать сказку детям могут написать на электронную почту: kons@lgz.ru