Сотрудники ФСБ расследуют уголовное дело о коррупции в МВД России

Расследование касается следственного департамента Министерства внутренних дел.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России приступила к проведению мероприятий в следственном департаменте МВД РФ. Правоохранителями возбуждено уголовное дело о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники ФСБ России проводят следственные действия, опрашивают сотрудников следственного департамента МВД РФ и производят выемку документов, добавил собеседник агентства.

По данным другого источника, обыски прошли у одного из руководителей следственного департамента. МВД и органы СК пока не давали официальных комментариев по данному вопросу.