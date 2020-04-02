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16:30   2 Апреля 2020
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Сотрудники ФСБ расследуют уголовное дело о коррупции в МВД России

Сотрудники ФСБ расследуют уголовное дело о коррупции в МВД России

Расследование касается следственного департамента Министерства внутренних дел.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России приступила к проведению мероприятий в следственном департаменте МВД РФ. Правоохранителями возбуждено уголовное дело о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники ФСБ России проводят следственные действия, опрашивают сотрудников следственного департамента МВД РФ и производят выемку документов, добавил собеседник агентства.

По данным другого источника, обыски прошли у одного из руководителей следственного департамента. МВД и органы СК пока не давали официальных комментариев по данному вопросу.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #коррупция #мвд

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