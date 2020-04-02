Генпрокуратура выявила фейк "Эха Москвы" о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО

Генеральная прокуратура РФ выявила на сайте радиостанции "Эхо Москвы" фейк о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО и просит Роскомнадзор наказать редакцию за распространение недостоверной информации.

Публикация, размещенная на официальном сайте "Эха Москвы" в Оренбурге, имеет заголовок "Владимир Осечкин: УФСИН пытается скрыть вспышку неизвестного заболевания в Оренбургской ИК-8". Аналогичный материал также был обнаружен на странице Осечкина в соцсети Facebook, пишет "Интерфакс" со ссылкой на надзорное ведомство.

При этом, по информации на сайте Управления ФСИН по региону, новость о массовом заболевании осужденных, отбывающих наказание в колонии №8, является недостоверной. Соответствующие материалы были направлены в Роскомнадзор, где впоследствии будет принято решение о привлечении "Эха" к административной ответственности.