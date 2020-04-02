Киеву придется договариваться на условиях Донбасса

Мирного урегулирования в Донбассе невозможно достичь без прямого диалога Киева с Донецкой и Луганской народными республиками, и договариваться придется, иначе Украина рискует перестать существовать как государство.

Об этом в четверг заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил на брифинге, что власти страны не намерены вести переговоры с представителями республик Донбасса. Формат минских переговоров с участием Украины, России и ОБСЕ, по его словам, не изменился.

«Мы никогда не вели переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР и не будем никогда их вести», - подчеркнул Ермак.

При этом он уточнил, что идея создать координационный совет по Донбассу озвучивалась не для того, чтобы вступать в прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками, а для того, чтобы услышать позицию тех, кто поддерживает территории, неподконтрольные украинской армии. Создание данного совета, по словам украинского политика, будет по телефону обсуждаться с Берлином и Парижем в формате «нормандской четверки» на уровне политических советников.

Владимир Бидевка, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что невозможно достигнуть мира на Украине без диалога киевских властей с руководством республик Донбасса. А заявления главы президентского офиса по этому поводу демонстрируют полную нежизнеспособности киевской власти.

Бидевка также напомнил, что и президент Украины Владимир Зеленский, и глава его офиса Андрей Ермак, и им подобные политики, в интервью разным телеканалам могут в течение одного дня под даже небольшим давлением радикалов сделать диаметрально противоположные заявления.

«Это марионеточное правительство, у которого очень много кукловодов, и порой они сами не понимают, под чью дудку им плясать. От этой какофонии в головах украинских политиков в стране образуется только хаос, анархия и фактическое безвластие», — отметил представитель Народного Совета ДНР.

Также он обратил внимание на то, что Ермак, который лично поставил подпись под документом о создании консультативного совета по Донбассу, оказывается вкладывал в него какой-то свой отдельный смысл.

«К счастью, такой подход в международной политике не функционирует. Очевидно, что Киев не стремится к решению конфликта. Это видно в том числе и по количеству обстрелов территории республик. ВСУ стреляют каждый день и в том числе тяжелым вооружением», — добавил донецкий политик.

Однако, отметил он в заключение, у Украины просто нет другого пути, кроме пути достижения договоренности с Донбассом, при чем на условиях республик.

Напомним, вооруженное противостояние на востоке Украины продолжается с весны 2014 года, когда жители Донбасса отказались поддержать произошедший в Киеве антиконституционный государственный переворот.