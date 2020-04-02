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16:07   2 Апреля 2020
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Врачи Киева отказались лечить пациента с тяжелой стадией COVID-19

Врачи Киева отказались лечить пациента с тяжелой стадией COVID-19

Врачи одной из киевских больниц отказались госпитализировать пациента, который обратился за помощью с тяжелой формой коронавируса. Медикам не хватило средств индивидуальной защиты, чтобы лечить пациента.

Житель Киева заразился коронавирусом от своей матери. Мужчина соблюдал режим самоизоляции под непрерывным наблюдением врачей. Через несколько дней состояние пациента ухудшилось и его решили доставить в больницу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Однако в госпитализации больному отказали по причине недостатка у медиков скорой помощи средств индивидуальной защиты. Врач инфекционного отделения городской больницы №9 отправил мужчину с подтвержденным коронавирусом домой. Теперь пациент в тяжелом состоянии находится в своей квартире. 

Министр здравоохранения Украины считает, что количество заболевших новым вирусом в стране резко возрастет.  Емец призвал всех граждан страны соблюдать все меры безопасности и проявлять заботу о близких.

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Автор: Илья Романович
#украина #госпитализация #коронавирус

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