Захарова назвала клеветой публикацию La Stampa о помощи РФ для Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности одной из компаний Великобритании к публикации La Stampa о России и помощи для Италии.

По словам Захаровой, прозападное СМИ опубликовало очередную "фальшивку", чтобы исказить действия РФ в связи с кризисом в Италии. Представитель МИД РФ заявила, что удалось установить причастность к вбросу со стороны зарегистрированной в Лондоне компании.

Как отметила официальный представитель ведомства, речь идет о коммерческой операции, которую иностранные структуры пытались провести по непрозрачной схеме. Об этой поставке власти РФ ничего не знали и не имели к ней отношения, подчеркнула она.