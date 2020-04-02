Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ввод QR-кодов во время самоизоляции позволит не допустить главную ошибку ЕС и США

Ввод QR-кодов во время самоизоляции позволит не допустить главную ошибку ЕС и США

 Собянин утвердил размер штрафов для москвичей, нарушающих режим самоизоляции

Собянин утвердил размер штрафов для москвичей, нарушающих режим самоизоляции
Генпрокуратура выявила фейк "Эхо Москвы" о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО

Генпрокуратура выявила фейк "Эхо Москвы" о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО

 Захарова назвала клеветой публикацию La Stampa о помощи РФ для Италии

Захарова назвала клеветой публикацию La Stampa о помощи РФ для Италии
Сатановский рассказал о провале нефтяной игры Саудовской Аравии против РФ

Сатановский рассказал о провале нефтяной игры Саудовской Аравии против РФ

 Переговорами с Россией американцы пытаются спасти свой сланец

Переговорами с Россией американцы пытаются спасти свой сланец
Ввод QR-кодов во время самоизоляции позволит не допустить главную ошибку ЕС и США

Ввод QR-кодов во время самоизоляции позволит не допустить главную ошибку ЕС и США

 Собянин утвердил размер штрафов для москвичей, нарушающих режим самоизоляции

Собянин утвердил размер штрафов для москвичей, нарушающих режим самоизоляции
Генпрокуратура выявила фейк "Эхо Москвы" о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО

Генпрокуратура выявила фейк "Эхо Москвы" о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО

 Захарова назвала клеветой публикацию La Stampa о помощи РФ для Италии

Захарова назвала клеветой публикацию La Stampa о помощи РФ для Италии
Сатановский рассказал о провале нефтяной игры Саудовской Аравии против РФ

Сатановский рассказал о провале нефтяной игры Саудовской Аравии против РФ

 Переговорами с Россией американцы пытаются спасти свой сланец

Переговорами с Россией американцы пытаются спасти свой сланец
15:48   2 Апреля 2020
Политика

Захарова назвала клеветой публикацию La Stampa о помощи РФ для Италии

Захарова назвала клеветой публикацию La Stampa о помощи РФ для Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности одной из компаний Великобритании к публикации La Stampa о России и помощи для Италии.

По словам Захаровой, прозападное СМИ опубликовало очередную "фальшивку", чтобы исказить действия РФ в связи с кризисом в Италии. Представитель МИД РФ заявила, что удалось установить причастность к вбросу со стороны зарегистрированной в Лондоне компании.

Как отметила официальный представитель ведомства, речь идет о коммерческой операции, которую иностранные структуры пытались провести по непрозрачной схеме. Об этой поставке власти РФ ничего не знали и не имели к ней отношения, подчеркнула она.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#захарова #италия #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...