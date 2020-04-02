Собянин утвердил размер штрафов для москвичей, нарушающих режим самоизоляции
Штрафные санкции для жителей Москвы, которые будут нарушать режим самоизоляции, установил мэр столицы Сергей Собянин, сообщают представители мэрии.
Власти Москвы просят людей оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Это необходимо для предотвращения новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Граждане, не соблюдающие рекомендации по самоизоляции, должны будут оплатить штраф. Сумма штрафа может достигать 5 тысяч рублей, заявил Собянин.
В России зарегистрировано около 3500 случаев заражения коронавирусом. Последняя информация о COVID-19 на территории РФ можно найти на официальном сайте стопкоронавирус.рф.