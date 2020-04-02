Ввод QR-кодов во время самоизоляции позволит не допустить главную ошибку ЕС и США

Москву и следом всю Россию взбудоражили новые подробности коронавирусного карантина. В нескольких СМИ появилась информация о планах ввести систему контроля граждан по соблюдению режима самоизоляции.

Согласно этой информации, каждый живущий в Москве должен получить QR-код, зарегистрировавшись на сайте мэрии и загрузив свою фотографию. После этого система определит «домашний район». На каждый выход из дома по базовым потребностям (магазин, аптека, прогулка с собакой, медпомощь или другое) нужно будет написать заявку-уведомление. На поездку в другой район или за город — тоже.

Система распознавания лиц на московских камерах будет отслеживать перемещения, нарушителей будут провожать домой сотрудники полиции и Росгвардии. Разрешение на передвижение по городу не будет касаться госчиновников, сотрудников силовых ведомств, депутатов.

В мэрии не опровергли такие планы. Глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сегодня на «Эхе Москвы» рассказал, что технически все готово, но каких-то подробностей не сообщил, посоветовав дождаться официального акта мэрии.

Система включает и социальный мониторинг — граждане с подтвержденным COVID-19, которые лечатся амбулаторно, должны будут установить на свой смартфон спецприложение. Оно будет отслеживать их перемещения и контакты.

Здесь чуть больше определенности: в мэрии подтвердили, что систему действительно планируют ввести со 2 апреля. Но только для тех, у кого подтвердили диагноз. Кроме того, если человек не хочет устанавливать ее на свой гаджет, власти могут предоставить ему смартфон, который после карантина надо будет вернуть.

Ожидаемо, что планы московской мэрии контролировать перемещения граждан не понравились оппозиции, которые заговорили о нарушении базовых прав человека и законов РФ (протестировавшие приложение социального мониторинга рассказали, что данные будут храниться на иностранных серверах, правда, власти Москвы это опровергли — Лысенко заявил, что все будет храниться только на серверах ДИТ) в отсутствии режима ЧС. Леонид Волков написал об «электронном концлагере» в твиттере сразу, как только появилась тестовая версия от Департамента информационных технологий Москвы.

Некоторые сразу предположили, что пандемия уйдет, а следящий за всеми «большой брат» останется с нами навсегда. Инициативная группа пожаловалась в Роскомнадзор, по соцсетям летит обильная критика.

Некоторые заговорили, что граждане и так соблюдают самоизоляцию, поэтому никакой «цифровой концлагерь» москвичам на карантине не нужен.

Но опыт первых дней «мягкого карантина» показывает обратное: до того, как самоизоляция стала обязательной для всех в Москве, мало, кто всерьез отнесся к требованиям не выходить из дома. Кафе, бары и торговые центры оказались закрыты, как и заведения для культурного досуга, но люди поехали отдыхать в парки на природу, потолкавшись в очередях продуктовых магазинов перед этим. Это и заставило власти меры ужесточить, но в будущем походы на шашлыки неизбежно обещают прирост заболевших. Сейчас в России 3548 заболевших. Из них 771 выявили за последние сутки, 30 умерли, 235 выздоровели. В Москве заразились 2475 человек, умерли 19, выздоровели 140.

Замурованная Европа: патрули лучше уговоров

Европейская статистика распространения вируса подтверждает: как бы ни хотелось верить, что большинство людей сознательны, понимают смысл ограничений и готовы их принять, не станут вредить себе и другим, но запреты в непростой ситуации работают лучше рекомендаций. Даже для европейцев, которых все привыкли считать более дисциплинированными и законопослушными.

В Италии, ставшей эпицентром пандемии в Европе, сначала власти лишь рекомендовали сидеть дома и не гулять без надобности, никто особенно не стремился соблюдать. Итальянцы, которых отправили работать на удаленку или на выходные, бросились навещать родных и и друзей, закрытие баров не останавливало их от многолюдных домашних вечеринок, пробежек в парках, походов в парикмахерские. Многие при первых новостях об обнаружении инфекции на территории Италии поехали закупаться в миланские моллы - а что еще делать, если вдруг "каникулы".

Возможно, это и стало причиной лидерства заболеваемости именно в Милане и Бергамо. Сейчас по данным ВОЗ в Италии уже 110 тыс. 574 заболевших, умерли более 13 тысяч.

В Сети можно найти очень эмоциональный ролик, где мэры итальянских городов не стесняясь в выражениях обращаются к людям с требованием включить разум и перестать все это делать, вплоть до угроз «приходить с огнеметом на вечеринки» и не искать лазейку для обхода запретов. Его транслировали многие новостные агентства, включая ТАСС.

Только запретительные меры и перевал за 500 умерших в день заставили итальянцев в итоге прислушаться. Сейчас каждый итальянец обязан иметь при себе разрешение на выход из дома, где указана причина, и предъявлять его по требованию полиции. Без этого - штраф до 5 тысяч евро, если у нарушившего карантин подтвердили коронавирус - до пяти лет тюрьмы.

Но власти очень долго не желали ограничивать граждан юридически, и драгоценное время было упущено - трагический сценарий с 800-900 умершими каждый день, переполненными больницами и врачами, падающими с ног от усталости, развернулся в полной мере. Шутки кончились и искать лазейки больше никто не хочет - страна в горе и трауре.

В Испании, которая на втором месте после Италии по статистике заболеваемости в Европе (102 тыс. 136 человека, 9,5 тысяч умерших), как и везде начали с рекомендаций: не выходить из дома дальше магазина, соблюдать социальную дистанцию, свести до минимума контакты с другими людьми и пользование наличными деньгами. При этом, не стали сильно ограничивать гражданские свободы и согласовали несколько многолюдных публичных акций в середине марта, во избежание политическиих скандалов. От поездок на пляж испанцы также решили не воздерживаться.

С 16 марта в стране ввели чрезвычайное положение со всеми сопутствующими ограничениями законодательного характера: теперь рекомендации стали обязательны к исполнению, за нарушение - штраф.

21 марта, уже после объявления чрезвычайной ситуации и карантина, в Барселоне случился скандал - группа молодых людей собрала в частном доме вечеринку, с наркотиками и прочими удовольствиями. Полиция прибыла в самом начале, и задержала всего восемь человек, хотя планировалось, что соберется около 30 гостей.

Об аналогичных случаях сообщали власти в Мадриде, где ситуация критическая, а в морги превращены даже ледовые арены. Теперь меры противодействия стали куда жестче.Так в Мадриде оштрафовали женщину за несоблюдение социальной дистанции с собственной дочерью - она везла продукты престарелым родителям, а ее дочка сидела рядом, машину остановили, проверили, необходимость помочь родным не была признана смягчающим обстоятельством.

В Германии, где также выявили очень много заболевших на первых порах, когда вирус только пришел в Европу, также сначала лишь закрыли публичные места и рекомендовали оставаться дома. Когда ситуация стала ухудшаться, ввели и спецпропуска по итальянскому образцу - в Миттертайхе запретили покидать дома всем, кто может работать удаленно с 18 марта, сделав исключение для выхода из дома по крайней необходимости или в продуктовый магазин один раз в день, позже аналогичные меры приняли в Гамбурге и некоторых городах Баварии и Саар.

Многие считают немцев нацией практичной и дисциплинированной. Эпидемия подтвердила первое - именно в Германии наблюдали самый сильный ажиотаж в продуктовых магазинах и массовую скупку туалетной бумаги. Но насчет дисциплины и любви к порядку стереотипы рухнули: до однозначного запрета выходить из дома без надобности в Берлине гуляли, занимались спортом и устраивали пикники в парках, а после стали одалживать у соседей и в приютах собак, чтобы их выгуливать. Полиция города просила воздержаться от прогулок, распространяя агитацию в соцсетях.

Когда страх перед вирусом все же победил нелюбовь к ограничению личной свободы, появилась другая проблема: под видом сотрудников служб дезинфекции в дома горожан стали проникать мошенники и воры - всплеск криминала удивил полицию.

Сейчас власти отслеживают соблюдение социальной дистанции в два метра и правило не собираться больше двух в одном помещении, если речь не идет о членах семьи - полиция может зайти в квартиру и проверить. Как и везде в Европе, нарушителей карантина вычисляют по камерам видеонаблюдения и геотегам в смартфонах, но они все же есть. Смертность гораздо ниже итальянской статистики - на 73 тыс. 522 зараженных сегодня зафиксировано около 900 летальных исходов. Возможно, именно потому немцы уверены, что итальянский вариант развития эпидемии им не грозит.

Практика европейских стран говорит об одном: граждане не осознавали опасность заболевания, не принимали его в расчет, и все равно выбирали приоритетом личную свободу, а власти не спешили ее ограничить до последнего. Китай пошел по другому пути: жесткий карантин сразу, потому были и пропуска, и QR-коды для выхода из дома по необходимости (без подтверждения нельзя было открыть даже входную дверь), с момента объявления карантина. Все это вместе с массовым тестированием, что планируют делать и в Москве, запретами на выход без маски, санобработкой всех поверхностей. В результате там удалось остановить рост заболеваемости и сейчас страна медленно, но возвращается к нормальной жизни.

В итоге европейцам все равно пришлось ограничить свою свободу и осесть дома под угрозой штрафов и тюремных сроков. Но они потеряли уже тысячи своих граждан, и существенно снизить темпы в той же Италии и Испании пока не удалось, несмотря на усилия врачей нескольких стран, и вступившие в силу жесткие меры противодействия распространению. Многие живущие там уже признали: правы были именно в Китае, как сейчас правы в России, а их собственные власти несколько запоздали с контролем соблюдения самоизоляции, переоценив сознательность граждан.

Вот что пишут про любителей шашлыка на выходных пользователи твиттера по отзывам испанских друзей.

Казалось бы, испанские и итальянские трагедии могли бы дать понять: ценность личной свободы велика, но не абсолютна, если речь идет о критической ситуации и жизни целого города. Высокоорганизованный человек способен свою свободу ограничить и без принуждения, делая выбор в пользу жизни и будущего своих близких. Но так как большинство в любом обществе все-таки менее сознательны, ее иногда приходится ограничивать извне, и QR-код на выход из дома и спецприложение на телефоне для болеющих - не самая страшная мера.

Опять же, сознательный человек может быть очень недоволен, но понимает необходимость такого шага, менее сознательные выплескивают свое недовольство и страх вовне, пугая других «цифровым рабством». Будто право на поход в другой район без уведомления дороже человеческих жизней и возможности пережить пандемию, которой мир давно не видел, относительно малой кровью. Тем более, что спецпропуска, и отслеживание перемещений по системе распознавания лиц, используют и в Европе, но почему-то там никто не говорит, что это теперь навсегда.